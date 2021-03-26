В Волгограде сотрудник ФСИН спас эпилептика: у мужчины случился приступ посреди улицы

Фото: УФСИН по Волгоградской области.

Сотрудник волгоградского СИЗО №1 Айбалат Саматов спас жизнь случайному прохожему. Это случилось вечеромв Центральном районе Волгограда, когда старший лейтенант возвращался домой со службы. Он увидел мужчину, которому внезапно стало плохо. Волгоградец, как оказалось, страдал эпилепсией. У него случился приступ. И все могло бы закончиться трагично, но Айбалат не растерялся и бросился к незнакомцу, не раздумывая.

- Старший инструктор группы по боевой и служебной подготовке отдела кадров и работы с личным составом СИЗО №1 старший лейтенант внутренней службы Айбулат Саматов, оказал первую помощь пострадавшему и сообщил о случившемся в скорую медицинскую помощь, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

Волгоградца доставили в одну из больниц города-героя, его жизни ничто не угрожает.