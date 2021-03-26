Волгоградские бизнесмены идут в прокуратуру и к уполномоченному с жалобами на уголовное преследование

Борис Титов и Денис Костенко обещали разобраться по каждой жалобе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время рабочей поездки в Волгоград встретился с представителями бизнес-сообщества региона. Вместе с прокурором Волгоградской области Денисом Костенко бизнес-омбудсмен принял восемь жалоб и обращений предпринимателей. Чаще всего это было уголовное преследование.

- Надо оценить, действительно ли предприниматели являются жертвами каких-то государственных ошибок или административного давления. Если так, то оказать содействие, - рассказал журналистам после встречи Борис Титов. – Могу сказать, что это стандартные обращения, бывают и в других регионах такие. По каждому мы поняли, что нужно делать.

По словам прокурора Волгоградской области Дениса Костенко, совместные приемы с бизнес-омбудсменом уже стали традицией. По официальной статистике, каждый год в прокуратуру поступает порядка ста обращений от предпринимателей, каждое пятое удовлетворяется. Жалуются бизнесмены на отсутствие поддержки со стороны государства, необоснованные проверки, несоблюдение сроков и объемов истребования документов.

- Больше половины вопросов связано с уголовным преследованием, - отметил Денис Костенко.

Также одно из предприятий пожаловалось на чрезмерность контрольно-надзорных мероприятий.