Молодые люди переносят вакцину от ковида хуже, чем пожилые: главный гериатр Волгоградской области рассказал об иммунизации

Пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса спокойно Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Первую прививку сделали более 65 тысяч волгоградцев. Полностью завершили иммунизацию свыше 48 тысяч жителей региона. Оказывается, вакцинацию более спокойно переносят люди пожилого возраста. Об этом на брифинге оперативного штаба заявил начальник Волгоградского областного клинического госпиталя ветеранов войн, главный гериатр Волгоградской области Олег Кириллов. А у молодых людей реакция получается бурной.

- По имеющейся практике пожилые люди проходят вакцинопрофилактику намного лучше, чем молодые. Чем моложе человек, тем вакцинация приводит к большим субъективным, негативным ощущениям. А пожилые люди переносят ее очень хорошо и безболезненно. Причем это касается всех существующих в России вакцин, - подчеркнул главный гериатр Волгоградской области.

Зато сам коронавирус в более легкой форме протекает у молодежи. А у людей предпенсионного и пенсионного возраста возникают осложнения, которые, к сожалению, приводят и к смерти. И даже самоизоляция не помогает оградить пожилого человека от ковида.

- В силу заболеваний пожилые люди вынуждены обращаться за медпомощью, в том числе это экстренные и плановые госпитализации. Находясь в стационаре, они подвергаются риску заразиться коронавирусом. И самоизоляция носит больше поверхностный характер. Все равно приходят родственники, социальные работники, приносят продукты. Добиться истинной самоизоляции в реальной жизни невозможно. Поэтому для пожилых людей крайне важно пройти вакцинопрофилактику, чтобы оградить себя от коронавирусной инфекции, - добавил Олег Кириллов.

Добавим, всего в Волгоградской области в 2021 году пройти вакцинацию должны 700 тысяч человек. Причем около половины из этого числа должны быть пенсионеры.