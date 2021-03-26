В волгоградском облздраве рассказали, почему смертность от коронавируса не снижается

В марте оперштаб подтверждает смерти от ковида, которые случились еще зимой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Волгоградской области с каждым днем прирост новых случаев коронавируса становится меньше. В связи с этим больницы региона из ковидых стационаров возвращаются в штатный режим работы. Однако снижающийся уровень заболеваемости никак не влияет на смертность от COVID-19. На брифинге оперативного штаба заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов рассказал, что ежедневно сообщается о смертях от коронавируса, которые случились месяц-полтора назад.

- Мы говорим о летальных исходах, когда диагноз полностью подтверждается службой по анатомии. Фактически проходит от 30 до 45 дней после летального исхода. То, что сейчас мы слышим - люди могли погибнуть 1,5 месяца назад. Поэтому какую-то зависимость прослеживать от сегодняшней эпидситуации с тем количеством умерших, которое мы объявляем на текущий день, достаточно сложно, - отметил Николай Алимов.

Поэтому в марте оперштаб подтверждает смерти от ковида, которые случились в регионе в первой половине февраля. Тогда ежедневный прирост новых заболевших составлял 200-240 человек в сутки.

Добавим, 26 марта в Волгоградской области выявили 120 новых случаев коронавируса. Подтвердились 6 смертей. Всего за время пандемии, по официальным данным, COVID-19 унес жизни 930 волгоградцев.