Суд обязал администрацию Волгограда выделить квартиру 71-летнему чернобыльцу

Пенсионер выяснил, что живет в чужой квартире, когда хотел приватизировать ее Фото: Алексей ФОКИН

Администрацию Волгограда обязали выдать квартиру 71-летнему ликвидатору последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ранее волгоградцу, который подвергся воздействую радиации, уже выдали жилплощадь. Постановлением администрации Советского района от 8 декабря 1995 года ему была предоставлена однокомнатная квартира. В дальнейшем ликвидатору выдали ордер на вселение в квартиру на улице 50 лет Октября в Красноармейском районе. Мужчина там зарегистрировался и проживал. Но при попытке приватизировать имущество выяснилось, что оно чужое. Квартира была передана в частную собственность женщине в октябре 1995 года. А недавно в наследство вступила ее дочь.

Пенсионер по сути жил в чужой квартире, из которой мог быть выселен. Он обратился в прокуратуру.

- Исковое заявление прокуратуры в защиту жилищных прав пенсионера мотивировано тем, что выданный органом местного самоуправления ордер в установленном законом порядке недействительным не признавался, соответственно данный документ является действующим и устанавливает право истца на пользование муниципальной квартирой, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Центральный районный суд удовлетворил обязал администрацию Волгограда предоставить ликвидатору чернобыльской катастрофы квартиру. В настоящее время судебное решение фактически исполнено.