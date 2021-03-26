Организатор подпольного казино пойдет под суд в Волгограде

Игорные автоматы на этот раз стояли не в зале, а в магазинах и барах. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организатора волгоградского казино. Материалы на 31-летнего создателя подпольного игорного бизнеса вместе с обвинительным заключением вскоре направят в прокуратуру Волгоградской области.

По данным следствия, волгоградец летом 2020 года создал подпольный игорный бизнес. Купил 20 терминалов с доступом в интернет и под видом платежных автоматов установил их в магазинах, барах, на автомойке. Всего было 11 точек на юге города – в Кировском и Красноармейском районах. А арендодатели оказались не в курсе, что за автоматы у них стоят.

- Места размещения оборудования обвиняемый выбирал с учетом их посещаемости, получаемые от проигрыша игроков деньги присваивал себе, - рассказала «КП-Волгоград» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Снежана Тихонова.

Прикрыли подпольный бизнес при помощи сотрудников регионального УФСБ в январе 2021 года. Организатора успели задержать в самый последний момент – его взяли уже у трапа самолета. А после арестовали и его имущество – две иномарки общей стоимостью 2 миллиона. Волгоградец полностью признал свою вину.