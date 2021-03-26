Пришлось стрелять: на видео попала погоня волгоградской полиции за угнанной иномаркой

Угонщику оказалось всего 20 лет, у него даже прав водительских еще нет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вчера вечером, 25 марта, волгоградским гаишникам пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного гонщика. Думали, «шумахер», а оказался 20-летний волгоградец, который за один день умудрился нарушить столько законов, что даже правоохранители в шоке.

А началось все с того, что инспекторам ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Котельниковскому району поступила ориентировка на угнанный в Ростовской области автомобиль «Киа Спортаж». На подъезде к Котельниково гаишники увидели подходящую под описание машину и потребовали водителя остановиться. Но вместо этого, шофер нажал на педаль газа. Началась погоня.

- Водитель попытался скрыться, грубо нарушая при этом правила дорожного движения. Инспекторы стали преследовать автомобиль, но на их требования водитель не реагировал. Тогда сотрудник полиции выстрелил из табельного оружия сначала в воздух – «предупредительный» , затем - прицельные по колесам машины, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Но даже с пробитым колесом водитель продолжал погоню, пока не улетел в кювет.

За рулем угнанной иномарки оказался 20-летний парень. Водительских прав у него нет и не было, зато присутствовал явным запах алкоголя. Но от прохождения медосвидетельствования он отказался.

- На нарушителя составили несколько административных протоколов, которые сейчас рассматриваются в суде. Кроме того, волгоградцу грозит уголовная ответственность за угон автомобиля, - отмечают в региональном Главке.

Уточнив, что в результате стрельбы никто не пострадал. И, как показала служебная проверка, сотрудники полиции применили оружие на законных основаниях.