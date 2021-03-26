Роддом, ЦРБ, детская инфекционная больница: в волгоградском облздраве рассказали, какие еще медучреждения перестали быть ковидными

В Волгоградской области больницы возвращаются в доковидный режим работы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области ковидные и провизорные госпитали продолжают возвращаться в прежний режим работы. Еще часть медучреждений начали принимать пациентов без коронавируса. Так инфекционное отделение детской областной клинической больницы на 7-й Гвардейской больше не ковидарий. Теперь всех маленьких пациентов с COVID-19, кому требуется госпитализация, лечат в новом корпусе инфекционной больницы в Волжском. Об этом на брифинге оперативного штаба рассказал зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- Там достаточное число изолированных боксов, которые позволяют в соответствии со всеми санэпид требованиями проводить лечение различных инфекционных заболеваний на базе одного стационара, - отметил Николай Алимов.

Перестал быть провизорным госпиталем для беременных женщин роддом №1 в Тракторозаводском районе. Теперь будущим мамам, у кого есть симптомы коронавируса или ОРВИ, делают экспресс-тестирование. Если результат положительный, то пациенток госпитализируют в роддом на базе 5-й больницы. На сегодняшний день там продолжают лечение 13 пациенток. Вернулся к прежнему формату работы корпус 3-й областной больницы на улице Циолковского.

- Там будут проходить реабилитацию наши граждане, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции, - добавил зампредседателя облздрава.

2 корпуса психиатрической больницы в Тракторозаводском районе работают в доковидном режиме. Пациентов с сопутствующими заболеваниями по профилю психиатрии госпитализируют в наркологический стационар. Вернули к привычной работе Палласовскую ЦРБ и часть коечного фонда Михайловской ЦРБ. Николай Алимов добавил, что в оставшихся ковидных госпиталях остается резерв коечного фонда. На утро 26 марта в больницах находятся 2214 человек, в том числе 15 детей. В реанимациях лечение получают 108 пациентов.