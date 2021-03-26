Не заметил пешехода: В Волгоградской области виновника смертельного ДТП ждет суд

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении 55-летнего жителя Михайловки. Он устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие по неосторожности. Теперь его ждет суд. 19 октября 2020 года мужчина на внедорожнике «Mitsubishi L200» ехал по улице Обороны в Михайловке. Он подъехал к пешеходному переходу и не убедился, что по нему никто не идет. Водитель не уступил дорогу 44-летней женщине, сбив ее. От полученных травм она скончалась в больнице.

Обвиняемый полностью признал вину. Он пояснил, что не заметил пешехода, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Уголовное дело расследовали следователями регионального Главного управления МВД России.

Уголовное дело направили в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине за смертельную аварию грозит до пяти лет лишения свободы.