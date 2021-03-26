На расходы чиновников и депутатов в Волгоградской области потратят почти 3 миллиарда

Фото: Администрация Волгоградской области

Стало известно, сколько будет потрачено на чиновников и депутатов Волгоградской области в 2021 году. Расходы на их содержание и зарплату составят почти 3 миллиарда рублей. Наибольшая часть из этой суммы, а именно треть, будет предназначена органам самоуправления Волгограда. Они смогут рассчитывать на 1 миллиард 101 миллион 666 тысяч рублей. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципалитетов Волгоградской области, на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих на 2021 год. Документ был опубликован на сайте администрации региона. Его подписал вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин.

Чиновники и депутаты Волжского в 2021 году смогут получить на свои расходы 358 миллионов рублей, а Камышина – 115,7 миллиона. Среди районов области на эти цели наибольшие суммы из бюджета выделят Городищенскому, Калачевскому и Среднеахтубинскому. На содержание местных органов самоуправления этих районов потратят по 58 миллионов рублей.

Деньги чиновники смогут тратить на приобретение автомобилей, стоимость которых выше миллиона рублей, а также канцелярских товаров, оргтехники, мебели, бытового оборудования, на оплату коммунальных услуг и услуг связи.

В постановлении также указывается, что не более 7% от выделенной на муниципалитет суммы можно направить на содержание депутатов и контрольно-счетных органов.