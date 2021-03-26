Бывшему главе волгоградских приставов продлили арест

Фото: Управление ФССП по Волгоградской области

Суд в Волгограде продлил арест бывшему главе регионального управления Федеральной службы судебных приставов Владимиру Евстигнееву. Срок пребывания под стражей у него истекал 11 марта. Волгоградский областной суд оставил без изменений решение Центрального райсуда продлить арест. Бывший главный пристав региона будет сидеть в СИЗО до 11 мая 2021 года. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, Владимир Евстигнеев обвиняется в получении крупной взятки. Он пытался провести махинацию вместе с главой волгоградского управления Росимущества Юрием Ефимовым. Но их замысел пресекло Управление ФСБ по региону. Бывший руководитель УФССП хотел через подставное лицо купить арестованную элитную иномарку. Машина была выставлена на торги. Комиссионный сбор в 7% от стоимости машины Владимир Евстигнеев заставил взять на себя директора фирмы, которая занималась торгами арестованного имущества. Директору компании он обещал, что никаких штрафов и иных санкций за нарушения не последует. Юрий Ефимов выступал посредником, судом ему запрещено выполнять определенные действия. Бывшему главе регионального управления Росимущества вменяют пособничество во взяточничестве.

Владимир Евстигнеев изначально также находился под домашним арестом. Однако он нарушал запрет на телефонные звонки. Из-за этого его перевели в СИЗО. А затем бывший главный пристав региона просился обратно под домашний арест.