С начала года собаки покусали уже более 750 волгоградцев

Врачи напоминают: если вас укусило животное, срочно обращайтесь в больницу! Фото: Евгения ГУСЕВА

В последнее время в Волгограде много говорят о буквальном нашествии бездомных собак: стаи бродяг оккупировали все районы. Но лучше всего о масштабах «бедствия» говорят цифры. Так, по данным регионального Роспотребнадзора, только за два месяца 2021 года в больницы Волгоградской области обратилось 756 человек с укусами животных. Цифры за прошлый год тоже не радостные – в 2020-м собаки покусали в общей сложности 6308 жителей региона. В 42-х случаях у животных лабораторно подтвердили бешенство. Случаи заболевания были зафиксированы в 23-х административных территориях Волгоградской области.

Статистика пугающая, особенно, если учесть, что бешенство – смертельное заболевание, которое, к тому же, не лечится. Единственный способ не заболеть после укуса животным с бешенством – это вакцинироваться. Причем вакцину надо ввести не позднее, чем 14 дней после укуса. Поэтому в региональном Роспотребнадзоре еще раз напоминают владельцам животных о необходимости вакцинировать своих питомцев.

- Если вас укусило животное, помните: вы должны в срочном порядке обратиться в ближайший травмпункт за медпомощью. Прививки против бешенства делают абсолютно бесплатно и независимо от наличия полиса ОМС, - акцентируют в управлении.