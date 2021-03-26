Выпил 2 бутылки водки и оказался в Волгограде: нижегородцу, грозившемуся взорвать вокзал, дали условный срок

Мужчина приехал в Волгоград из Москвы и решил похулиганить Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде огласили приговор в отношении нижегородца, который грозился взорвать железнодорожный вокзал. 40-летний Максим Остапенко отделался условным сроком. 31 декабря 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на вокзале Волгоград-1. И он решил позвонить в полицию, чтобы сообщить о готовящемся теракте. Спецслужбы провели оперативно-розыскные мероприятия. Признаков подготовки террористического акта обнаружено не было. Сообщение об угрозе взрыва было ложным, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Житель Нижегородской области признал свою вину. Он рассказал, что 30 декабря был в Москве. Вместе с коллегой он устроил застолье в честь приближающегося Нового года. Товарищ нижегородца рассказал, что вечером уезжает в Волгоград. Остапенко, выпив 2 бутылки водки, проводил коллегу до железнодорожного вокзала, где получил предложение также поехать в город на Волге. Мужчина согласился. Только у него не было с собой паспорта. Поэтому он отправился в поездку на автобусе.

Приехав в Волгоград, он расстроился, что город ему совершенно не знаком. Да еще и в кармане было пусто.

- Подумал, что необходимо вернуться домой. Но поскольку денег с собой не было, от безысходности решился на опрометчивый поступок. Телефонный звонок совершил от отчаяния, - рассказал мужчина на суде.

Центральный районный суд Волгограда наказал нижегородца лишением свободы на 3,5 года. Однако ему назначили условный срок. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.