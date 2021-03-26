Экс-директору спортшколы Волгограда грозит 12 лет колонии за аферы с госконтрактами

50-летний Андрей Мохов возглавлял спортшколу №6 Волгограда, до тех пор, пока его не поймали на мошенничестве. Он проворачивал аферы с госконтрактами и заработал на махинациях почти 2 миллиона рублей. Теперь он на скамье подсудимых, и грозит ему до 12 лет колонии. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, Мохову уже утвердили обвинительное заключение.

Как установило следствие, этот Мохов вышел на своего знакомого москвича - владельца строительной компании и предложил ему схему заработка. Пообещал, что за отдельную плату бизнесмен получит хорошие госконтракты на ремонт крыш в детских садах Волгограда.

- С июля по август 2019-го экс-директор спортшколы получил от коммерсанта через посредников 1 миллион 670 тысяч рублей. Деньги якобы предназначались на взятки сотрудникам департамента образования Волгограда, но на самом деле он их просто присвоил, - рассказывают в областной прокуратуре.

Посредником выступал 42-летний знакомый Мохова. В октябре 2019-го он получил от того же бизнесмена еще 200 тысяч рублей. За эти деньги он обещал, что владельцу фирмы беспрепятственно подпишут акты выполненных работ. Но аферу вкрыли сотрудники регионального УФСБ. А следователи СУ СК по Волгоградской области собрали все факты и улики, доказывающие вину Мохова. Хотя сам он и его помощник-посредник свою вину не признали.

- Дело передали в Централный райсуд Волгограда. Ожидать суда экс-директор спортшколы и его 42-летний знакомый, обвиняемый в посредничестве на взятках) будут под стражей. Имущество их - 2 автомобиля и земельный участок) на общую сумму порядка 1,5 миллионов рублей – арестовали, - уточняют в ведомстве. - Уголовное преследование в отношении директора стройфирмы прекращено на стадии расследования в связи с деятельным раскаянием, в том числе активным способствованием раскрытию преступлений.