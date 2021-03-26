От волгоградцев ждут идеи по обустройству пешеходной зоны вдоль Университетского проспекта

Университетский проспект в Советском районе Волгограда достаточно протяженный, и тротуары вдоль дороги есть далеко не везде. Специалисты МАУ «Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ» решили исправить эту ситуацию и разработать проект по преображению пешеходной зоны вдоль проспекта. И собирают идеи от молодых архитекторов и неравнодушных волгоградцев.

- Территория большая – 6,2 гектара, и там достаточно крутой рельеф местности, плюс несколько открытых участков без деревьев. Мы ждем идеи, как преобразовать эту территорию, чтобы она стала комфортной и безопасной для пешеходов (в том числе для маломобильных групп населения) и одновременно красивой, отвечающей новейшим требованиям по благоустройству комфортной городской среды, - поясняют в центре «ВЯЗ».

Еще одно условие – все лавочки, фонари и урны должны быть вандалоустойчивыми и ремонтируемыми (чтобы их можно было починить).

Заявки с проектами будут принимать от волгоградцев до 16 апреля.

- Лучшие идея лягут в разработку проектной документации по благоустройству пешеходной территории вдоль Университетского проспекта в Советском районе. Кроме того, победителям предоставится возможность пройти стажировку в московском бюро «Народный архитектор» и поделиться опытом с архитектурным сообществом России, - добавляют в центре «ВЯЗ».

НА ЗАМЕТКУ

Присылать заявки надо на почту - konkurs.volgograd.ru@gmail.com

Как только вы отправите заявку, вам пришлют положение и основные критерии.

Получить консультацию по профессиональным вопросам можно по электронной почте по адресу: anevzorov@list.ru .