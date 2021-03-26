Антитеррористические учения проходят в Волгоградской области

Учения проходят во Фролово. Фото: оперативный штаб

В городе Фролово с утра пятницы 26 марта 2021 года проходят плановые антитеррористические учения, утвержденные НАК. На улицах города возможно скопление военной техники и людей в форме с автоматами. Плюс к этому на некоторых направлениях возможны временные ограничения проезда транспорта и передвижения пешеходов. Поэтому оперативный штаб региона просит жителей Волгограда и области с пониманием отнестись к возможным неудобствам, возникшим во время антитеррористических учений, а также не поддаваться ложным слухам, домыслам в случае их возникновения.

- Проводится командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение контртеррористической операции на объектах органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций», - сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе в Волгоградской области.

Так что проходить учения будут в том числе в центре города.