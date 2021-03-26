В волгоградском храме появится уникальная икона - Сталинградской Божией Матери

Фото с сайта волгоградской епархии.

В строящемся в Волгограде храме Александра Невского появится уникальная икона - «Явление Пречистой Богородицы в Сталинграде». Такое мозаичное панно заслуженным художником России Василием Нестеренко было сделано для главного храма Вооруженных Сил России — Воскресенского собора в московском парке «Патриот». Теперь это панно ляжет в основу композиции для написания новой иконы. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в волгоградской митрополии.

- Мозаикой было выложено событие, которое произошло в городе на Волге в страшные дни ноября 1942 года. На основании этого панно панно Патриарший экспертный совет утвердил иконографию образа Сталинградской Божией Матери, - уточняют в епархии. – Данный образ небесного знамения станет одной из основных святынь будущего кафедрального храма и зримым напоминанием о помощи Божией русскому народу.

В эпархии рассказывают, что сохранился архивный документ, повествующий, как в дни Сталинградской битвы «в самый критический момент увидали солдаты на небе знамение, предвещавшее разгром немцев». Как вспоминал один из очевидцев этого чуда художник Лев Тырин: «11 ноября 1942 года мы шли между развалинами разрушенного Сталинграда, стараясь не попадаться немцам на глаза. Была пасмурная погода, мелкая изморозь, то ли дождь, то ли мокрый снег. Серое небо со стороны Заволжья стало медленно раздвигаться, в пространстве безоблачного чистого неба появилось изображение женщины с ребенком на руках».