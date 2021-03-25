Камышинская бригада десантников переедет в Крым

Скоро славный город Камышин Волгоградской области покинет знаменитая 56-я десантно-штурмовая бригада. Камышинские «вдвшники» переедут в Крым на постоянное место дислокации. Причем на полуострове они уже будут в новом статусе – полка ВДВ.

О планах сформировать новый полк ВДВ в Феодосии, рассказал сегодня министр обороны России Сергей Шойгу.

«До конца года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк. Постоянным местом базирования определить Феодосию», - цитирует приказ министра обороны РИА Новости.

Отметим, что 56-я десантно-штурмовая бригада располагалась в Камышине в 1998 года. Сюда ее передислоцировали в связи с возобновлением строительства Ростовской АЗС. Разместили (тогда еще полк» в корпусах расформированного Камышинского высшего военно-строительного командно-инженерного училища.