Сочинский суд признал, что в Волгограде людей хоронят с нарушениями

Антимонопольщики и прокуратура Волгограда в суде пытаются оспорить правила захоронения, действующие в Волгограде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Долгое время волгоградские УФАС и прокуратура пытаются оспорить «Правила организации похорон», которые действуют в Волгограде. Но до этого момента все попытки антимонопольщиков не приносили результат. Но сегодня, 25 марта 2021 года, Третий апелляционный суд в Сочи частично отменил решение волгоградского областного суда и признал, что в нашем городе все-таки хоронят людей не совсем по закону.

«Суд, соглашаясь с доводами прокурора и жалоб участников процесса, признал недействующими и неподлежащими применению абз.64 и п.3.3.1 Правил, которыми определялось понятие «специализированной службы по вопросам похоронного дела в Волгограде – хозяйствующие субъекты, определяемые администрацией Волгограда на основе открытого конкурса». И указал, что это противоречит Федеральному закону «О погребении и похоронном деле», поскольку погребение умершего и оказание услуг по погребению должно осуществляться специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления», - цитирует решение сочинского суда в волгоградской областной прокуратуре.

Проще говоря, похоронные спецслужбы все-таки должны создаваться органами местной власти.

Что касается еще одного требования прокуратуры - «понудить департамент городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «РП «Память» беспрепятственно пускать на кладбища лиц, которые оказывают ритуальные услуги, но не имеют статус спеслужбы по вопросам похоронного дела», - пока судебные тяжбы не окончены. Сейчас это дело передали на рассмотрение в Волгоградский облсуд.