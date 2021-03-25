Уникальная операция: волгоградские врачи удалили роженице огромную опухоль мозга

Фото администрации ВО.

Молодая волгоградка на днях родила своего второго ребенка, но не успела порадоваться малышу, как ее ошарашили медики – «У вас опухоль головного мозга, нужна срочная операция». Шок, слезы. Но все прошло успешно. На удачу женщины, в Волгоградскую областную больницу №1 совсем недавно поступило новейшее оборудование, благодаря которому сложнейшая операция прошла без проблем.

Опухоль у женщины была довольно крупная. Операция - единственный способ устранить патологию и сохранить жизнь молодой мамочке. Четыре часа нейрохирурги боролись за жизнь пациентки. Все это время в операционной находились также кушеры-гинекологи областной больницы, так как женщина пребывала в послеродовом периоде.

«Несмотря на сложное расположение и размеры новообразования, врачи-нейрохирурги успешно удалили опухоль. Уже через несколько дней пациентку перевели из реанимации в отделение, сейчас она готовится к выписке, - рассказывают в облздраве.

Говорят, врачи смогли провести эту сложнейшую операцию благодаря оптической системе с увеличенным разрешением и глубиной резкости современного микроскопа, который поступил в больницу №1 в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Микроскоп оборудован системой поддержания оптимального освещения с меньшим количеством теней. Это помогает хирургам лучше воспринимать объемы и видеть больше деталей», - отмечают в облздраве.