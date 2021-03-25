«Мы боимся выходить из подъезда»: в центре Волгограда из стены дома выпадают кирпичи

И это центр города - дом на проспекте Ленина. Фото соцсети.

В Волгограде камни, которые откололись от фасадной стены многоэтажного жилого дома, едва не зашибли мужчину.

«Вот так выглядит наш дом: стена в аварийном состоянии и из нее постоянно выпадают камни. Сегодня эти кирпичи едва не упали на голову моего мужа. Рухнули буквально в паре сантиметров от него. Что сделала управляющая компания: они огородили подход к дому и в подъезд ленточкой. Как домой попасть теперь неясно», - рассказывает волгоградка на видео, которое она разместила в соцсети с подписью «Крик души».

Живет, к слову автор данного видео, не где-то на окраине, а в самом центре Волгограда – в доме №35 на проспекте Ленина.

Стена многоэтажки действительно выглядит, как после катастрофы – вся в потеках от воды с крыши, и в ямах от выпавших из кладки кирпичей.

«В этом доме, видимо, капремонта ни разу не было. Только деньги на это собирают регулярно», «К сожалению, пока жертв нет, ничего не изменится», - негодуют вместе с жильцами дома волгоградцы в комментариях под этим видео.

Кто-то советует переезжать в деревню, кто-то жаловаться на ТВ, а кто-то – ремонтировать самим, пока беда не случилась. Так и живем.