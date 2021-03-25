Охранник магазина помог найти пропавшую в Волгограде школьницу

Целые сутки волгоградские полицейские разыскивали пропавшую 24 марта 13-летнюю школьницу. Ночью кинологи с собаками осматривали дома и крыши, правоохранители опрашивали одноклассников и друзей. Удалось ее найти лишь 25 марта.

Напомним, накануне девочка ушла в школу, но домой так и не вернулась. Предположительно она могла находиться в Дзержинском районе, где жила и училась, но стражи порядка разыскивали ее повсюду, также привлекли СМИ и горожан. Благодаря ориентировке, распространенной в соцсетях, ее увидел охранник одного из сетевых магазинов в Ворошиловском районе города-героя.

- Около 12 часов в полицию обратился охранник магазина. Мужчина сообщил, что заметил девочку, похожую по приметам с разыскиваемой, ориентировку которой увидел в социальных сетях, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские незамедлительно выехали на место и действительно нашли потеряшку. Школьницу опросили. С ней все в порядке.