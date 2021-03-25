Волгоградец получил условный срок за оскорбление кавказцев в соцсетях

Нередко в соцсетях можно прочитать нелестные отзывы россиян о людях другой национальности. А, между тем, за это можно и «схлопотать» срок. Вот, 34-летний волгоградец так рьяно высказывал свое негативное отношение к проживающим в России выходцам с Кавказа и Средней Азии, что угодил на скамью подсудимых.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мужчина этот вылил столько «грязи» в сеть «ВКонтакте» (и в интернет-сообществе, и в комментариях), что на него завели уголовное дело – «за экстремизм», а именно за призывы к совершению насильственных действий в отношении указанных лиц». Вычислили волгоградца сотрудники УФСБ России по региону.

- Суд признал волгоградца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, с применением статьи 73 УК РФ – условно. Кроме того, осуждённый лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 2 года, - уточняют в пресс-службе суда. - Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.