По самые помидоры: волгоградцы стали активнее покупать рассаду

Многие волгоградцы рассаду не покупают, а сами выращивают, иногда прямо на подоконнике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна еще никак не вступит в свои права, но волгоградцы уже вовсю покупают семена и рассаду. Причем в этом году спрос вырос на треть. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в Авито. Говорят, рассада у волгоградцев в этом году стала на 30% востребованнее.

Что же собираются сажать на своих земельных участках наши земляки? Эксперты портала, проанализировав запросы волгоградцев, пришли к выводу, что больше всего жителей нашего региона интересуют помидоры и клубника. А из цветов – петунии.

Правда, цены на рассаду в Волгоградской области «кусаются». Если, например, средняя цена в России на рассаду клубники – 20 рублей, то в Волгограде просят 22 рубля.

- Саженцы и огурца, и помидора можно купить на Авито в среднем за 35 рублей. Тогда, как в Волгограде за рассаду огурца просят 70 рублей, а за помидоры - в среднем за 30 рублей, - приводят данные аналитики.

Кстати, помидоры в 2021 году в Волгограде стали востребованнее на 61%.

За рассаду перца в нашем регионе в среднем просят 50 рублей (средняя цена по стране), за баклажаны – 30 рублей (в России в среднем цена 35 рублей).

Много россиян в этом году заинтересовались саженцами малины – спрос вырос ах на 61%. Но волгоградцы как-то не охотно ее покупают. Видимо потому, что дорого: за саженец просят 300 рублей (хотя в среднем по России цена 80 рублей за кустик).

Резко полюбили россияне сажать лекарственные травы. Особенно лаванду и мяту.

- В этом году спрос на рассаду лаванды вырос в 2 раза в целом по России, а продавать ее стали в 2,4 раза больше, чем годом ранее, - сообщает Авито.

Рассаду лаванды и мяты в Волгограде продают по 100 рублей.

Среди цветов россияне все чаще стали останавливать свой выбор на петуниях и хризантемах. В Волгограде спрос на петунии вырос на 66% , а на хризантемы – в 2,9 раза.