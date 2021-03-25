37% волгоградцев уважают своих начальников

Как вы относитесь к своему начальнику? Этот вопрос задали россиянам эксперты SuperJob. Как оказалось, волгоградцы – одни из тех работников, которые уважают босса. Это чувство к руководителю испытывают 37% опрошенных. Кстати, чаще всего симпатию выражают женщины (60%). Видимо, мужчин на главенствующем посту у нас больше.

Нашлись и те, кому все равно на начальника: 34% заявили о равнодушном отношении к вышестоящим.

- «Эмоциональную дистанцию» с начальником чаще держат мужчины (32 против 19% среди женщин) и респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (31%), - рассказали «КП-Волгоград» эксперты.

Но если брать страну, то Волгоград далеко не первый миллионник, где симпатизируют руководству. Например, в Омске и Перми любовь к боссу выразили 69% респондентов, в Красноярке – 67%, Краснодаре – 66%. Хотя в целом за последние 10 лет отношение к начальникам изменилось: их стали больше ценить и уважать.