В Волгограде 15-летнего насильника женщины-инвалида взяли под стражу

Молодого рецидивиста взяли под стражу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 25 марта, судья Тракторозаводского района Волгограда избрал меру пресечения для 15-летнего насильника 57-летней женщины-инвалида: подозреваемый в тяжком преступлении пробудет под арестом минимум до 20 мая 2021 года. Напомним, юноша в свои 15 лет успел отсидеть срок за кражи и грабежи, вышел на свободу только 18 марта и взялся за старое. Два дня на свободе и нападение на волгоградку в безлюдном месте. Избил и изнасиловал несчастную, та попала в больницу, а врачи уже обратились в полицию.

Сотрудники ГУ МВД и СУ СКР оперативно нашли подозреваемого по камере, которая засняла место преступления. Следователи пришли к выводу, что насильник очень молод. Проверили в ПДН и нашли негодяя. В отношении волгоградца возбудили уголовное дело по двум статьям – грабеж и изнасилование.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, постановление в законную силу не вступило.