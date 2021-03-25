На юге Волгограда строят локальное очистное сооружение

В Волгограде в рамках нацпроекта «Экология» строят локальные очистные сооружения. Важные для сохранения Волги ЛОС уже появились в Ворошиловском районе по улице Калинина, в Центральном недалеко от гостиницы «Турист» кипят работы. Новое сооружения появится в Советском - на водовыпуске у Дедушенковского оврага. Это будет одно из самых мощных сооружений, говорят в мэрии. Оно будет фильтровать 400 литров ливневых стоков с секунду.

Сейчас готовят участок, после этого бригады начнут рыть котлован с помощью шпунта Ларсена – он защитит конструкцию от обрушения.

- На следующем этапе в подготовленный котлован бригады установят основной модуль очистки объемом порядка 300 кубических метров. Попадающие в ЛОС стоки будут проходить три ступени очистки: от песка, твердых загрязнений, и остатков нефтепродуктов, а уже затем перенаправляться в Волгу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации.

Отметим, что благодаря ЛОС очищаются миллионы тонн воды, которые стекают в Волгу.