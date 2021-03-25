Идут на рекорд: экономист из Волгоградской области из-за телефонных мошенников лишилась 3,5 миллиона

Волгоградцы продолжают терять крупные суммы денег, доверяясь лжеработникам банков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонные мошенники продолжают терроризировать жителей Волгоградской области. Кто-то не идет на уловки лжеработников банков. А кто-то теряется при неожиданном звонке и доверяется человеку на противоположном конце трубки. За прошедшие сутки, 24 марта, мошенники обманули волгоградцев на сумму, превышающую 5 миллионов рублей. Наибольшие потери понесла 54-летняя экономист крупного предприятия из Фроловского района. Позвонивший преступник представился работником банка и сказал, что со счетов женщины произошло несанкционированное списание средств. Фроловчанка поверила и стала следовать инструкциям.

Ей сказали снять деньги с карты и перечислить их на «безопасные» счета. В итоге женщина за 4 дня перевела сбережения. А сумма огромная – более 3,5 миллиона рублей. Через несколько дней экономисту снова позвонили. На сей раз человек представился полицейским и предложил оформить кредиты, а средства переводить на другие счета. Тогда фроловчанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Два дня подряд названивали лжеработники банка 68-летней пенсионерке из Тракторозаводского района. Они предложили волгоградке сыграть в детектива.

- Лжесотрудники известного банка попросили помощь в задержании своих же «нечистых на руку» коллег, якобы причастных к преступлению. Пенсионерке необходимо было различными способами переводить свои деньги через банкоматы и мобильное приложение на различные счета, при этом никого не ставя в известность. Женщина поверила им, однако, когда сумма переводов перевалила за 200 тысяч рублей, а требования продолжать игру в том же духе не прекратились, она обратилась в полицию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Также за сутки из-за мошенников 572 тысяч рублей лишилась 55-летняя оператор котельной из Кумылженского района, пенсионерки из Котельниково перечислили преступникам 230 и 100 тысяч. 48-летий работник железной дороги из Петрова Вала был обманут на 736 тысяч рублей, у 28-летней волжанки сняли со счета 50 тысяч рублей.

Полиция напоминает, если вам поступил подозрительный звонок, лучше прекратить разговор и обратиться в банк лично или по телефону, указанному на обороте банковской карты.

Напомним, в середине марта в Волгограде произошло рекордное списание средств с карты. 54-летняя главбух лишилась 5,4 миллиона рублей.