Болельщики матерились и были без масок: «Ротор» после матча с «Ростовом» оштрафовали на 100 тысяч

Фото: СК "Ротор"

Практически после каждого тура Российской премьер-лиги клубы получают штрафы. Из-за пандемии коронавируса действует особый санитарный регламент чемпионата, которому должны следовать болельщики. Но не все зрители на стадионах находятся в масках и соблюдают социальную дистанцию. А наказывают за это футбольные клубы. На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза очередной штраф получил волгоградский «Ротор». За матч с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ он должен раскошелится на 100 тысяч рублей, причем не только за безмасочных болельщиков, но и за тех, кто скандировал матерные кричалки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе РФС, 50 тысяч рублей «Ротор» оштрафовали за массовые нарушения санитарного регламента чемпионата. Столько же волгоградский клуб заплатит за выкрики болельщиками оскорбительных выражений. На протяжении всей игры фанаты «Ротора» и «Ростова» адресовали друг другу резкие кричалки.

Кстати, донской клуб также не обошелся без штрафа. Его наказали на 110 тысяч рублей. 50 тысяч «Ростов» заплатит за безмасочных болельщиков, 60 тысяч – за скандирование оскорблений.