Помешало супермаркету: в Волгограде незаконно срубили дерево в сквере Саши Филиппова

Дерево помешало супермаркету. Фото: Семен ШПАК

После того, как среди ночи в центре Волгограда незаконно обрезали «под пень» несколько вязов, читатели сообщили в редакцию, что рубят деревья и в сквере Саши Филиппова. Как выяснили корреспонденты «КП-Волгоград», большое дерево у супермаркета в сквере спилили незаконно. У супермаркета было разрешение только на омолаживающую обрезку.

- Администрация Ворошиловского района предоставила ООО «Радеж» разрешение на омолаживающую обрезку дерева на подведомственной территории. Разрешения на вырубку не выдавались, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Факт незаконной вырубки зафиксировали не только наши читатели, но и чиновники. За самоуправство придется отвечать.

- Факт незаконной вырубки подтвержден в ходе выездной проверки, составлен соответствующий акт, - прокомментировали в мэрии. - Решение о привлечении к административной ответственности будет принято на заседании специальной комиссии.

Волгоградцы начинают следить за каждым деревом на своем пути. Ведь вязы и тополя повсеместно вырубают и уродуют обрезкой, а новые деревья появляются далеко не везде, да и тень знойным летом дают не скоро.