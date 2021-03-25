С 1 апреля волгоградские дороги закроют для большегрузов

В Волгоградской области с 1 по 30 апреля 2021 года ограничат движение для фур. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление обладминистрации, речь о транспорте, нагрузка на ось которых составляет более 5 тонн. Исключение – Третья Продольная: по ней разрешат ездить всем грузовикам и тягачам. В ближайшее время на магистралях появятся временные дорожные знаки «Ограничения массы, приходящейся на ось транспортного средства». Водителей тяжеловесов также проинформируют. Об этом позаботится комитет транспорта и дорожного хозяйства.

Отметим, что такие меры позволяют сохранить состояние региональных и межмуниципальных трасс, которые сильно деформируются под весом фур. В весенний период, когда начинается таяние снега, а в этом году типичные для зимы осадки и вовсе выпадают весь март, это особенно актуально.