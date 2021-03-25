В Волгоградской области психоневрологический интернат умолчал о заболевших коронавирусом

Суд наказал учреждение на 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области Усть-Бузулукский психоневрологический интернат наказали штрафом за нарушение санитарных норм. Их выявили в феврале во время мониторинга информации о заболеваемости коронавирусом. В учреждении, которое находится в Алексеевском районе области, создали угрозу для здоровья клиентов и распространения вируса. Интернат вовремя не сообщил о том, что в его стенах есть заболевшие COVID-19. Также было выявлено, что один из заразившихся не был изолирован. Он проживал в комнате, рассчитанной на четырех человек. Это превышает допустимые нормы.

Алексеевский районный суд региона привлек Усть-Бузулукский психоневрологические интернат к административной ответственности. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, учреждению назначили административный штраф в размере 100 000 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.