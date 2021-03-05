Вам, любимые: волонтеры дарят тюльпаны всем волгоградкам на улицах города

Тысячи тюльпанов раздали волонтеры в этот день. Фото: Екатерина ШМАДЧЕНКО

Не всегда женщинам нужна физическая помощь: порой для того, чтобы почувствовать себя счастливой, им не хватает внимания, улыбки и комплиментов. Поэтому волгоградские волонтеры и добровольцы, которые всю пандемию помогали врачам, горожанам и заботились о старших, накануне женского дня просто вышли на улицу с цветами. Дарить тюльпаны и говорить теплые слова всем женщинам этого города.

Одной из точек акции стал Александровский сад. Фото: Екатерина ШМАДЧЕНКО

В акции «Вам, любимые» 5 марта приняли участие около 250 волонтёров в разных точках города. В том числе волгоградок встречали с букетами в Александровском саду и на Аллее Героев возле медицинского университета. Часть добровольцев отправились в медучреждения – дарить тюльпаны женщинам-медикам.

Радовали вниманием женщин всех возрастов. Фото: Екатерина ШМАДЧЕНКО

Волонтеры посетили областную больницу и центр крови, заехали в областной хоспис и больницу скорой помощи №25. Такие же акции проходили и в районах области. Тысячи волгоградских женщин накануне 8 марта стали чуточку радостнее и счастливее.