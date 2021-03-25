В Волжском автомобилист сбил девушку на «зебре»: пешеход в больнице

В Волгоградской области в среду люди пострадали в двух авариях Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области 24 марта в двух авариях пострадали люди. В Волжском вечером в среду под колеса машины попала девушка-пешеход. На проспекте Ленина она переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. В этот момент с улицы Молодогвардейцев поворот налево делал 39-летний водитель за рулем «Skoda Fabia». Автомобилист не притормозил перед 24-летней девушкой и сбил ее. Пешехода с травмами увезли в медицинское учреждение.

В Новониколаевском районе области накануне утром 28-летняя девушка на «Ладе Калина» ехала по трассе «Москва - Волгоград». На 673 километре она не справилась с управлением. Легковушка выехала в кювет, где опрокинулась. В результате ДТП 54-летняя пассажирка автомобиля была доставлена в больницу, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.