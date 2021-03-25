В ГИБДД рассказали, на каких улицах Волгограда сильный затор из-за мартовского снегопада

Да дорогах сегодня опасно: каша, вода, местами наледь. Будьте осторожны! Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утро 25 марта началось в Волгограде с сильного снегопада, который затруднил движение на многих улицах города-героя. На дорогах сейчас каша: снег тает и превращается в реки воды. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, затруднено движение на Рабоче-Крестьянской, Менделеева, Нежданова, Череповецкой, 3-й Продольной, Казахской, Рокоссовского, проспекте Жукова, Качинцев, Землячки, Кубинской, проспекте Ленина от Богунской до площади Возрождения, проспекте Университетском от Чебышева до Кабардинской.

Из-за осадков на дорогах будет наледь. Автомобилистов и пешеходов предупреждают – стоит быть осторожными. Если не соблюдать скоростной режим, можно спровоцировать ДТП.

- Чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям, - напомнили волгоградцам в ГИБДД.

Добавим, что последствия непогоды устраняют 70 спецмашин.