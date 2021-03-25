Синоптики рассказали, сколько осадков выпало в Волгограде 25 марта

Снег в Волгограде не прекращается Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград продолжает находиться во власти снегопада. Осадки не прекращаются ни на минуту. Хотя идут с ночи. 25 марта волгоградцы застряли в 10-балльных пробках на дорогах. Непростым путь выходит и у пешеходов, которым приходится переходить настоящие реки на тротуарах. По информации Волгоградского ЦГМС, на территорию Волгограда пришел высотный циклон. Он и принес обильные осадки в виде снега и мокрого снега. За ночные и утренние часы в городе выпало до 20 миллиметров осадков. И в дальнейшем ожидается неблагоприятный прогноз: снег будет идти до конца четверга и продолжится 26 марта. Вот так весна. Из-за бушующей непогоды на магистрали вышло еще больше спецмашин. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, количество спецтехники для уборки дорог было увеличено до 70 единиц.

С ночи на дорогах Волгограда работало около 50 спецмашин. Коммунальщики ведут постоянное дежурство звеньев комбинированных дорожных машин, ведется очистка от снега путепроводов и тротуаров. Изначально в администрации города не собирались обрабатывать дороги реагентами. Однако теперь крутые спуски и подъемы, сложные перекрестки посыпают противогололедной смесью. В мэрии отмечают, что некоторые автомобилисты поспешили переобуться в летнюю резину. Теперь их машины застревают и буксуют.