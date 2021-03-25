Не вернулась из школы: в Волгограде с ночи ищут 13-летнюю школьницу

Ни родители, ни друзья не знают, где находится Вероника. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Всю ночь волгоградские полицейские искали 13-летнюю Веронику Кирильченко, которая 24 марта ушла в школу в Дзержинском районе города-героя, но домой так и не вернулась. Обеспокоенная мама вечером написала заявление, весь личный состав ОП №3 подняли по «Тревоге».

- Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены одноклассники девочки, друзья, знакомые и возможные свидетели, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс- службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пока поиски не принесли результатов: Вероника так и не нашлась. На вид ей 13-14 лет, рост около 155 сантиметров, худенькая, темно-каштановые волосы до середины спины, глаза карие. Вчера на ней было черное пальто ниже колен, на серой шапке рисунок в виде сердца, на черных зимних сапогах вставка золотистого цвета. Из особых примет – родимое пятно на животе.

- Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка или обстоятельствах ее исчезновения, сообщить в дежурную часть по телефону 30-43-45 или 02, - обратились к волгоградцам полицейские.