Калачевскую ЦРБ возглавил Виктор Бессолов

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области.

Новым главврачом Калачевской ЦРБ стал Виктор Бессолов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в облздраве. Напомним, до него эту должность занимал Олег Кумейко, который в феврале ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию с 1 марта. Многие это связывают со скандальным видеороликом в разгар пандемии, автором которого стала Татьяна Ревва. Врач анестезиолог-реаниматолог тогда заявила, что в больнице «ничего нет» для борьбы с коронавирусом, после чего подверглась дисциплинарным взысканиям.

Новый главврач проработал в медучреждениях более 15 лет. Него большой опыт: в 96 году окончил Военно-медицинский факультет в Саратове по направлению «Лечебное дело», в 2002 - интернатуру по специальности «Терапия», а в 2009 – профпереподготовку на курсе «Гастроэнтерология».

- Кандидатура Бессолова Виктора Олеговича утверждена экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения, - добавили в ведомстве.