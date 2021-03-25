От весеннего снега дороги Волгограда чистят более 50 спецмашин

Пока даже главные проспекты утопают в снежной каше и воде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С раннего утра Волгоград стоит в десятибалльных пробках. В конце марта на ожидающий настоящего весеннего тепла город после дождя обрушился снегопад. С ночи на расчистку дорог областного центра вышли бригады МУП «Северное» и «ДСЭР Советского района». С 6 часов утра к ним присоединились еще 25 комбинированных дорожных машин и другая спецтехника. Начали чистить от выпавшего снега и остановки общественного транспорта.

- Учитывая температуру воздуха, обработка противогололедными реагентами не производится, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

В приоритете у дорожников главные городские автомагистрали, по которым проложены маршруты общественного транспорта, мосты и подъемы. Следом спецтехника переместится на второстепенные транспортные артерии. Но пока в сугробах и талой воде утопают даже главные проспекты.

По прогнозу синоптиков, снегопад заставит дорожников работать весь день. А ведь еще недавно в Волгограде начали чистить дороги после зимы, надеясь, что снега больше не будет.

Тем временем, водителей просят пересесть на общественный транспорт, чтобы не усугублять и без того напряженную ситуацию на дорогах.