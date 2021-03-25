В Волгограде автомобилист уснул на рельсах: движение трамваев остановилось

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде минувшей ночью 25 марта водитель застрял на трамвайных рельсах. Он решил проехать через них в неположенном месте недалеко от остановки «Протезный завод». Однако маневр мужчине не удался. Машина осталась на рельсах. Выбраться из капкана автомобилисту не удалось. В итоге он просто заснул за рулем. В 5.57 авто и спавшего в нем волгоградца обнаружили во время первого рейса трамвая №3. Оказалось, что автомобиль повредил рельс.

На место происшествия приехали инспекторы ГИБДД. Они выясняют обстоятельство произошедшего. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, на участке работала бригада МУП «Метроэлектротранс». Ей пришлось заменить 4 метра поврежденного рельса. Из-за этого по укороченному пути ходили несколько трамвайных маршрутов. Электротранспорт №3 работал до остановки «Детский центр». Трамваи №6 и 7 курсировали до разворотного кольца на остановке «Радомская». В 8 утра все повреждения рельса были устранены. Травами возобновили движение в обычных границах маршрутов.