В Волжском загорелась пристройка торгового комплекса: тушили три часа

Спасатели тушили пожар около трех часов. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

ЧП произошло в Волжском ранним утром 25 марта: на улице Карбышева №47а в 4:35 часов загорелась кровля одноэтажного здания - пристройки ТК «Простор». Спасателям потребовалось три часа, чтобы полностью локализовать пожар.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на место выехали спасательные подразделения 5 отряда ФПС. К тому моменту огонь распространился на 600 квадратов. Потребовалось немало сил, чтобы избежать более крупного пожара, ведь была опасность, что пламя перебросится на соседние здания. Практически до восьми утра мчсники тушили открытый пожар.

- Проводится разборка и проливка кровли здания. Информация уточняется. Причины пожара устанавливаются, - добавили в ведомстве.

Спасатели разбирают и проливают кровлю. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Известно, что в момент происшествия внутри помещения никого не было. Жертв удалось избежать.