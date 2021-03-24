В Волгограде пройдет акция помощи пациентам онкоцентра «Добрый автобус»

В Волгограде есть добрая традиция - помогать детям, которые лежат в онкоцентре и ведут ежедневную борьбу с онкозаболеваниями. Очередная акция помощи таким ребятам пройдет в Волгограде 24 апреля 2021 года. «Добрый автобус» проедет по улицам Волгограда и Волжского. Все без исключения могут помочь маленьким пациентам волгоградского онкодиспансера и их мамам, которые долгие месяцы проводят в стенах больничных палат.

«Добрый автобус» собирает средства гигиены, лекарства, детское питание и игрушки и отвозит их в больницу. Зачастую на лечение ребят у родителей уходит всё до последней копейки, поэтому даже небольшая помощь для них будет огромной поддержкой.

Маршрут, по которому поедет "Добрый автобус", станет известен 17 апреля - его можно будет найти на сайте фонда «Детям на здоровье», в группах фонда и соцсетях. Если вы тоже готовы передать подарки, вы можете сообщить организаторам, чтобы сделали остановку рядом с вами. Напишите сообщение организаторам: 8-906-171-31-07 - Антонина, 8-903-373-42-95 - Марина (Волжский), 8-904-435-51-71 - Елена (Красноармейский район).

Что принимают в рамках акции: памперсы детские и взрослые; пелёнки впитывающие, влажные салфетки, туалетную бумагу и бумажные полотенца; маски детские и взрослые; мешки для мусора, стиральный порошок, средства для уборки, мытья посуды, жидкое мыло; лекарственные препараты; детское питание, смеси, каши; игрушки и другое.