Под Волгоградом глава СНТ торговал чужими землями

Городищенский районный суд Волгоградской области начинает рассматривать уголовное дело в отношении 64-летнего экс-председателя одного из СНТ, который торговал чужими землями. В 2018 году на протяжении нескольких месяцев, злоупотребляя полномочиями, пенсионер отчуждал и продавал участки – как общего пользования, частные, так и земли Ерзовского сельского поселения.

- Им было осуществлено незаконное межевание земель, в результате которого два участка, являвшиеся собственностью СНТ, отошли в собственность третьим лицам, в то время как пять частных наделов земли стали достоянием товарищества без уведомления лиц, которым они принадлежали, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В 2019 году мужчину поймали с поличным и лишили должности. Несмотря на достаточные доказательства, которые собрали следователи областного Главка, вину свою он так и не признал. Волгоградцу грозит до 4 лет тюрьмы.