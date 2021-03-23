160 мешков щепы для собачьего приюта: в Волгограде подвели итоги экологической акции

В «Акварели» подвели итоги первой в городе акции по сбору новогодних елок – два грузовика со щепой отправились в приют для животных. Все благодаря тому, что более тысячи жителей Волгограда проявили сознательность и решили помочь природе: сдали отслужившие свое новогодние деревья на переработку. Теперь в вольерах у собак будет тепло и сухо, а сотрудникам приюта легко будет удобнее наводить порядок в домиках у животных.

Напомним, с 13 января по 21 марта на парковке ТРЦ стоял контейнер для сбора хвойных деревьев. Смысл акции был в том, чтобы переработать все деревья в щепу и отправить в приют «Хвостатый дом» для подстилки.

В общей сложности за 2 месяца в пункт приёма волгоградцы сдали больше 1000 деревьев. В приют передали 160 мешков щепы.

Организаторы акции благодарят все, кто поучаствовал в этом добром деле и напоминают – любую собачку из приюта можно забрать домой. Связаться с «Хвостатым домом» можно в соцсетях – ищите аккаунт @house_of_tails.