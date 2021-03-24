За гибель волгоградской школьницы в ДТП астраханцу дали год и восемь месяцев колонии

Смертельное ДТП произошло 28 октября 2020 года. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Старополтавском районе Волгоградской области суд огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибла 14-летняя девочка. 25-летний житель Астраханской области проведет 1 год 8 месяцев в колонии-поселении за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Смертельная авария произошла на дороге между селом Кано и Палласовкой ранним утром 28 октября 2020 года. Как установил суд, вместе с фигурантом уголовного дела в салоне были 29-летний мужчина и две девушки – 14 и 17 лет. Водитель несся на скорости 100 километров час. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку, после машина вылетела в кювет и опрокинулась. 14-летняя девочка погибла на месте. Свою вину астраханец признал.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, суд вынес приговор с учетом всех обстоятельств, личности виновного и мнения гособвинения.

Приговор в законную силу не вступил.