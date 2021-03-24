Экс-руководители Фроловского района идут под суд за взятки

Чиновникам грозит до 12 лет тюрьмы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении экс-руководителей Фроловского района Волгоградской области. Бывшего главу района Андрея Круглякова и экс-главу администрации района Сергея Кириченко обвиняют во взяточничестве. Заработать чиновники решили на строительстве ФАПов по нацпроекту «Здравоохранение». Теперь им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

По версии следствия, вместе с замглавы районной администрации Громадой чиновники с сентября 2018 по декабрь 2019 года получили от бизнесмена почти 400 тысяч рублей взятки. За эту сумму предприниматель без проблем выиграл контракты на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в хуторах Писаревка и Манском. Также чиновники обещали ему подписать «не глядя» акты приемки выполненных работ и ускорить оплату.

- Вину в содеянном фигуранты уголовного дела не признают. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено во Фроловский городской суд, – рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Расследовали дело следователи районного отдела СУ СКР, оперативное сопровождение обеспечили полицейские.

Напомним, 19 марта по этому делу суд уже вынес приговор экс-заместителю главы администрации Фроловского района Петру Громаде. Он признал вину, сотрудничал со следствием и получил 3 года в колонии строгого режима и штраф в размере 391 тысячи рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

А вот экс-мэру Михайловки дали 2 года условно за злоупотребление полномочиями.