Бесплатно доехала до Волжского на маршрутке: полицейские нашли пропавшую пятиклассницу

Сегодня, 24 марта, в Волжском потерялась и нашлась 13-летняя школьница. Напомним, рано утром девочка сбежала из дома с острова Зеленый. Как пояснили родные, на ней были отцовские туфли и теплая куртка. Также подросток прихватила с собой живого друга – домашнего кролика. Пятиклассница и до этого уходила куда глаза глядят, у полицейских уже была ориентировка. На поиски бросили все силы – у несовершеннолетней имелось заболевание, ей требовалась помощь и защита взрослых. Она также могла представиться чужим именем.

Ближе к четырем часам потеряшку нашел оперативный сотрудник. Девочка была в одном из магазинов на улице Оломоуцкой в Волжском с полной корзиной продуктов. Кстати, в город-спутник доехала на маршрутке – водитель прокатил бесплатно. В отношении школьницы не совершались противоправные действия. Живую и невредимую ее передали отцу.