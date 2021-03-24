Еще две двухэтажки признали аварийными в Волгограде

Такие же двухэтажки пойдут под снос на Ополченской. Фото: ИГЖН

Еще две стареньких двухэтажки в ближайшие годы пойдут под снос в Тракторозаводском районе Волгограда. На этот раз аварийными и подлежащими сносу признали ветхие дома №15 и №17 на улице Ополченской.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре, плановые инженерные изыскания в старом жилом фонде проводили в рамках программы капремонта. Специалисты подтвердили, что стоящие напротив Тракторозаводского вещевого рынка и рядом со стадионом гимназии №13 двухэтажки все пошли трещинами. Жить в домах №15 и №17 на улице Ополченской просто опасно для жизни и здоровья. На этом основании районная межведомственная комиссия решила признать дома аварийными и подлежащими сносу.

Ждать расселения жильцам придется лет пять как минимум. К концу 2025 года должны освободить дома, которые признали аварийными до 2017 года, и лишь потом остальные.