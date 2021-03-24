15-летний волгоградец вышел из тюрьмы и изнасиловал 57-летнюю женщину-инвалида

Несовершеннолетнему грозит очередной срок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

57-летняя женщина-инвалид из Волгограда стала жертвой 15-летнего подростка: 18 марта юноша вышел из тюрьмы, где сидел за кражи и грабежи, а уже 20 числа избил, изнасиловал и ограбил незнакомку. Вопиющий инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Потерпевшая вышла на прогулку недалеко от жд станции. К ней подошел молодой человек. Вел он себя странно – оглядывался, нет ли кого поблизости. Убедившись, что нет, он набросился на волгоградку с кулаками, а затем надругался. После забрал телефон и сбежал. Он не учел, что на улице есть камеры видеонаблюдения.

Женщина попала в больницу, сотрудники которой обратились в полицию.

- Следователи и оперативники обратили внимание, что преступник выглядит очень молодо, в связи чем его изображение предъявили сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних, один из которых и узнал парня, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Парня задержали 23 марта по месту прописки. Он дал признательные показания, хотя и не пояснил мотивов своих действий.

- Несовершеннолетний сознался в содеянном, рассказав оперативникам, что в тот день заметил одинокую женщину, которой он нанес несколько ударов, изнасиловал и похитил сотовый телефон, после чего скрылся, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статьям «изнасилование» и «грабеж». В скором времени решат, какую меру пресечения избрать. Не исключено, что подросток вернется в камеру на время следствия.