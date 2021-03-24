Аферисты украли у врача из Волгограда 300 тысяч рублей

За минувшие сутки мошенники обманули 6 жителей Волгоградской области на 2 миллиона рублей. В своих заявлениях потерпевшие указали, что аферисты обманывали их по телефону по уже известной многим схеме: представлялись сотрудниками банков, пугали несанкционированными списаниями с счетов и просили персональные данные карт. Имея их, злоумышленники без труда переводили сбережения и пропадали. Больше полумиллиона рублей лишился 71-летний пенсионер из Волгограда: он по наивности продиктовал незнакомцам данные и поздно понял, что стал жертвой преступников.

- Аналогичным способом мошенники обманули 41-летнего жителя Камышинского района на 400 тысяч рублей, 64-летнего врача из Ворошиловского района на 300 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На уловку аферистов попала молодая учительница из Суровикинского района, 34-летняя женщина из Городище и 71-летняя волжанка. Жителям региона напоминают: сотрудники банков никогда не просят сообщить данные счетов! В случае подобного звонка необходимо обратиться в отделение своего банка и уточнить волнующий вопрос у специалистов.